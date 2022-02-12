سيدي بوزيد: إصدار قرارات غلق 10 مؤسسات طفولة عشوائية في الجهة

أكدت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة و كبار السن في سيدي في وزيد هنية نصيري أن اللجنة الجهوية لمتابعة فضاءات الطفولة دون سنّ التمدرس بسيدي بوزيد أصدرت قرارات غلق في شأن 10 مؤسسات انتصبت بصفة عشوائية خلال سنة 2021.

وبّينت هنية نصيري في تصريح لـ(وات)، أن المؤسسات التي انتصبت بصفة عشوائية دون التقيّد بكراس الشروط المنظّم لعمل مؤسسات الطفولة وخارج الصيغ القانونية المعمول بها بمؤسسات قطاع الطفولة تم رصدها في معتمديات الرقاب وجلمة ومدينة سيدي بوزيد والهيشرية ومنزل بوزيان والمزونة.

وذكرت أن 37 محضنة مدرسية تنشط بشكل قانوني في الجهة، مضيفة أنه لا يمكن حصر الفضاءات الفوضوية ولا يمكن الحديث عن عدد محدّد إلّا بإصدار قرارات غلق .

وطالبت هنية نصيري الأشخاص الذين يريدون تركيز فضاءات طفولة مبكّرة الى التواصل مع المندوبية الجهوية للاطّلاع على كراس الشروط الجديد الخاص بهذه الفضاءات الذي صدر مؤخّرا وللتمتّع بالتأطير الذي توفّره مصالح المندوبية، ودعت المواطنين الى ضرورة الإشعار بوجود الفضاءات العشوائية التي تحتضن الأطفال لتسهيل تدخّل السلط المعنية لحماية الأطفال وضمان سلامتهم.