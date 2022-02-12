وزارة الدفاع الوطني.. إنقاذ 10 بحّارة تونسيين تعرض مركبهم لاصطدام بباخرة تجارية رافعة لعلم جزر المارشال

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنه تم إنقاذ طاقم مركب صيد تونسي تعرض لاصطدام بباخرة تجارية رافعة لعلم جزر المارشال.

وأوضحت في بلاغ لها بأن محطة المراقبة الساحلية بالهوارية تلقت ، صباح اليوم السبت, نداء استغاثة من مركب الصيد التونسي “رازي” بعد تعرضه لإصطدام بحري بينه و بين باخرة تجارية رافعة لعلم لجزر المرشال بالموقع شمال شرقي غار الملح على بعد 45 كم (خارج المياه الإقليمية التونسية).وأكدت أنّه تم انقاذ كامل طاقمه وعددهم عشرة بحارة قبل غرقه من طرف مركب الصيد “عبد القادر” الذي كان بالقرب من مكان الحادث. وأوضحت أن وحدة بحرية أولى تابعة لجيش البحر توجهت نحو موقع الغرق وقامت بمناقلة كافة أفراد الطاقم على متنها والتوجه بهم نحو القاعدة البحرية بحلق الوادي. فيما توجهت وحدة بحرية ثانية من جيش البحر وقامت باعتراض الباخرة التجارية المذكورة ودعوتها بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية, للتوجه نحو المنطقة المكشوفة لميناء حلق الوادي لإستكمال الإجراءات القانونية وأخذ كافة المعطيات المتعلقة بالحادث المذكور