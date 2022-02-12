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طقس مغيم الليلة على كامل البلاد مع درجات حرارة تميل الى البرودة

2022/02/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتواصل الطقس الليلة مغيما جزئيا على كامل البلاد مع درجات حرارة ليلية مائلة للبرودة تتراوح بين 6 و12 درجة بأغلب المناطق وتصل في أقصى الجنوب إلى 15 درجة.
وتهب الرّياح شماليّة بالشمال وشرقية بالوسط والجنوب وتكون سرعتها عموما ضعيفة فمعتدلة بأغلب المناطق وقويّة نسبيا بالجنوب الغربي، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

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