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الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

2022/02/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثالثة
في سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد – مكارم المهدية 1-0
في وادي الليل
مستقبل وادي الليل – مستقبل قابس 1-0
في المحمدية
مستقبل المحمدية – هلال مساكن 0-0
الترتيب ن ل
اولمبيك سيدي بوزيد 13 6
مستقبل وادي الليل 9 6
مكارم المهدية 8 6
هلال مساكن 6 6
مستقبل قابس 5 6
مستقبل المحمدية 5 6

المجموعة الرابعة
في قفصة
قوافل قفصة – مرجان طبرقة 1-0
في قابس
الملعب القابسي – سكك الحديد الصفاقسي 1-0
في قربة
النادي القربي – سبورتينغ بن عروس 2-1
الترتيب ن ل
الملعب القابسي 11 6
النادي القربي 11 6
قوافل قفصة 11 6
مرجان طبرقة 9 6
سبورتينغ بن عروس 4 6
سكك الحديد الصفاقسي 3 6

الاحد 13 فيفري
المجموعة الاولى
في 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي – الملعب التونسي فرج عبد اللاوي
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – نادي بنبلة مجدي بلاغة
في رادس
النجم الرادسي – اولمبيك مدنين احمد الذوادي
المجموعة الثانية
في جربة ميدون
امل جربة – شبيبة القيروان محمد شعبان
في جندوبة
جندوبة الرياضية – كوكب منزل نور صادق الكومانجي
في العمران
الاولمبي للنقل – جمعية جربة جلال السحباني

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