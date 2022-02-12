الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة للمجموعتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الثالثة

في سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – مكارم المهدية 1-0

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل – مستقبل قابس 1-0

في المحمدية

مستقبل المحمدية – هلال مساكن 0-0

الترتيب ن ل

اولمبيك سيدي بوزيد 13 6

مستقبل وادي الليل 9 6

مكارم المهدية 8 6

هلال مساكن 6 6

مستقبل قابس 5 6

مستقبل المحمدية 5 6

المجموعة الرابعة

في قفصة

قوافل قفصة – مرجان طبرقة 1-0

في قابس

الملعب القابسي – سكك الحديد الصفاقسي 1-0

في قربة

النادي القربي – سبورتينغ بن عروس 2-1

الترتيب ن ل

الملعب القابسي 11 6

النادي القربي 11 6

قوافل قفصة 11 6

مرجان طبرقة 9 6

سبورتينغ بن عروس 4 6

سكك الحديد الصفاقسي 3 6

الاحد 13 فيفري

المجموعة الاولى

في 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي – الملعب التونسي فرج عبد اللاوي

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – نادي بنبلة مجدي بلاغة

في رادس

النجم الرادسي – اولمبيك مدنين احمد الذوادي

المجموعة الثانية

في جربة ميدون

امل جربة – شبيبة القيروان محمد شعبان

في جندوبة

جندوبة الرياضية – كوكب منزل نور صادق الكومانجي

في العمران

الاولمبي للنقل – جمعية جربة جلال السحباني