المنستير: 65 في المائة نسبة تشغيلية خريجي ماجستير البحث المهني ذي البناء المشترك في البيوتكنولوجيا البحرية وريادة الأعمال

تبلغ نسبة تشغيلية خريجي ماجستير البحث المهني ذي البناء المشترك في البيوتكنولوجيا البحرية وريادة الأعمال بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بجامعة المنستير 65 في المائة وفق ما أفادت وات اليوم منسقة ماجستير البحث المهني الاستاذة الجامعية ليلى حميدة

وأضافت أنّ هذا الماجستير انطلق بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير في السنة الجامعية 2018-2019 وهو الماجستير المهني الأول في البلاد التونسية الذي جمع بين اختصاص البيوتكنولوجيا ومجال ريادة الأعمال، إذ وقع إعداده بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الناشطة في مجال تربية الأحياء المائية جلها منتصبة بولاية المنستير وعدد من المخابر وشبكة ريادة الأعمال التي تستهدف تأطير الطلبة خلال فترة دراستهم وإعدادهم لبعث مشاريعهم الخاصة

واضافت ان الطلبة بامكانهم بعث مشاريع والخروج بفكرة في مجال البيوتكنولوجيا البحرية وتربية الأحياء المائية، بالاضافة الى مواصلة الدراسة او الدخول في سوق الشغل مباشرة بعد التخرج

و من جهته ،قال الطالب حمدي حمزاوي ل/وات/ أنّه أعد مخطط الأعمال لمشروع وحدة إنتاج أعلاف أسماك الزينة الذي تبلغ كلفته 200 ألف دينار، منها 80 الف دينار تمويل ذاتي و120 ألف دينار قرض من البنك التونسي للتضامن، موضحا أنّه أنجز الجزء التجريبي لمشروعه وأنتج ضمن بحثه علف أسماك الزينة الزينة