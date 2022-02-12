كأس الاتحاد الافريقي: مدرب النادي الصفاقسي جورج كوستا ” لقاء الغد مع زاناكو الزمبي سيكون صعبا لكلا الفريقين”

أكد المدرب البرتغالي للنادي الرياضي الصفاقسي جورج كوستا أنّ اللقاء الذي سيجمع فريقه يوم غد الأحد على ملعب حمادي العقربي برادس أمام نادي زاناكو الزمبي، لحساب الجولة الافتتاحية، من منافسات المجموعة الأولى، ضمن دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، سيكون صعبا على كلا الفريقين.

وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها مساء اليوم السبت رفقة الحارس أيمن دحمان بقاعة الاجتماعات بملعب حمادي العقربي برادس لتسليط الضوء على المباراة، أنّ النادي الرياضي الصفاقسي سيخوض اللقاء تحت شعار الانتصار، مشيرا في ذلك الى أنّ جني النقاط الثلاث مرهون بتركيز اللاعبين في كامل ردهات المباراة.

وبيّن أنّه اللقاء سيكون الأول له مع النادي الرياضي الصفاقسي بصفة رسمية، لافتا النظر أنّ فريقه يضمّ عناصر جيدة ولاعبين موهوبين، بمقدورهم صناعة الفارق وهز شباك نادي زناكو الزمبي.

واعتبر أنّ منافسي النادي الرياضي الصفاقسي ضمن المجموعة الأولى هي فرق محترمة، ذاكرا منها بالأخص نادي بيرامدز المصري الذي يحمل عليه فكرة جيدة، وفق قوله.

ومن جهته، أفاد الحارس الدولي أيمن دحمان أنّه وزملاءه جاهزون على جميع المستويات لمباراة الغد، موافقا المدرب في أنّ المهمة لن تكون بالسهلة.

وعبّر عن ثقته في تحوّل المشجعيين لمساندة فريق عاصمة الجنوب، بعد القرار القاضي بعودة الجمهور للملاعب وتخصيص نحو 16 ألف تذكرة لجماهير النادي الرياضي الصفاقسي في لقاء الغد.

وأبرز أنّ النادي الرياضي الصفاقسي سيجاري جميع اللقاءات التي يخوضها في كأس الاتحاد الافريقي طبقا لخصوصية كل مباراة، مشدّد أنّ الهدف الأساسي لفريقه خلال هذا الموسم هو لعب الأدور الأولى في هذه المسابقة والمراهنة بجدية على اللقب، الغائب على خزائن النادي منذ 2013.

ومن ناحيته أعرب مدرب نادي زاناكو الزمبي كيلفين كايندو أنّ اللقاء يعد هامّا لفريقيه، كاشفا أنّه متهيء للمواجهة بصفة جيدة وأنّ كامل فريقه جاهز بدنيا وتكتيكيا من أجل العودة الى لوزاكا بنتيجة ايجابية.

وأضاف أنّ فريقه يعرف قيمة النادي الرياضي الصفاقسي، كما يؤمن بكامل حظوظه في مباراة الغد وفي كامل منافسات دور المجموعات.

وفي هذا السياق، قال انّ المباراة ستكون مفتوحة على جميع الواجهات، منوها أنّ فريقه سيحاول استغلال جميع الفرص الممكنة لمباغتة النادي الرياضي الصفاقسي.

وشدّد على أنّ فريقه لن يخوض المباراة بأسلوب دفاعي، وهي مواقف سانده فيها اللاعب موزس فيري الذي بيّن في تصريح مقتضب أنّ المباراة مهمة وأنّ التكهن بنتيجتها لن يكون بالأمر اليسير.

يذكر أنّ المباراة تنطلق على الساعة الثامنة ليلا، وسيديرها الحكم الحكم الايفواري إبراهيم خليلو تراوري.