المهدية: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 178 مصابا

سجّلت الفرق الطبية المتابعة لفيروس كورونا المستجد بالمهدية، اليوم الأحد، 86 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل تعافي 178 مصابا، دون رصد وفيات جديدة.

وتوزّعت الإصابات الجديدة التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ276 عينة، إلى 33 بالمهدية و26 بملولش و22 بالشابة و3 بالسواسي وإصابة واحدة بكل من قصور السالف والجم.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 34 ألفا و317 إصابة، منها 30 ألفا و979 حالة شفاء و859 حالة وفاة و2479 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وقد تلقى 43 مواطنا، اليوم الأحد، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 18 انتفعوا بالجرعة الأولى و6 بالجرعة الثانية و19 بالجرعة الثالثة.

وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة من اللقاح، 234 ألفا و47 شخصا (19ر53 بالمائة من إجمالي سكان الجهة)، بينما ناهز عدد الملقحين بصفة كاملة 204 آلاف و583 شخصا (أي 49ر46 بالمائة من السكان).