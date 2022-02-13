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سليانة : 55،10 بالمائة نسبة التحاليل الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا في الجهة

2022/02/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بلغت نسبة التحاليل الإيجابية في ولاية سليانة أمس السبت، 55،10 بالمائة حيث تمّ رصد 81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من مجموع 147 تحليلا منجزا وفق ما أوردته، اليوم الأحد ، الادارة الجهوية للصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي.

وتتوزّع الإصابات الجديدة، إلى 23 في معتمديتي سليانة المدينة و بوعرادة و 11 في سيدي بورويس و 8 في قعفور و6 في برقو و5 في مكثر و3 في الكريب وحالة في كل من معتمديتي كسرى والروحية فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الأوكسيجين 20 حالة من بينهم 7 بالمستشفى الجهوي وحالة بقسم الإنعاش.
يذكر أن العدد الجملي للاصابات بلغ منذ بداية الجائحة إلى غاية أمس السبت 19487 حالة مؤكّدة من بينها 560 حالة وفاة.

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