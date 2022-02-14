بطولة ايطاليا : دانيلو يسجل في الوقت الضائع ليمنح يوفنتوس نقطة ثمينة أمام أتلانتا

سجل دانيلو مدافع يوفنتوس هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مضيفه أتلانتا يوم الأحد وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في البطولة الايطالية لكرة القدم.

وهز اللاعب البرازيلي الدولي الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليلغي تقدم أتلانتا بتسديدة صاروخية من رسلان مالينوفسكي حيث كان صاحب الأرض على أعتاب استعادة المركز الرابع.

وأتيحت عدة فرص للفريقين في المباراة التي أقيمت في برغامو حيث تألق ماركو سبورتيلو حارس أتلانتا وحرم دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد من التسجيل بينما سدد هانز هاتيبور لاعب أتلانتا في العارضة.

وأعاد التعاقد مع فلاهوفيتش من فيورنتينا في جانفي يوفنتوس إلى دائرة الترشيحات في سباق اللقب لكن المدرب ماسيميليانو أليغري استبعد ذلك مع ابتعاد فريقه بتسع نقاط عن ميلان المتصدر.

وبقي يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 46 نقطة متقدما بنقطتين على أتلانتا صاحب المركز الخامس لكن فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني تتبقى له مباراة إضافية.