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بن عروس: تسجيل حالة وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2022/02/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية بن عروس، أول أمس السبت ، حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” و138 تحليلا ايجابيا من جملة 457 تحليلا تم إجراؤها لأشخاص تقدموا للمراكز الصحية للقيام باختبارات تحاليل عينات، وفق ما افاد به مدير إدارة الصحة الوقائية بالجهة فتحي اللطيف “وات”.

وابرز اللطيف ان المنحى التنازلي في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” يتواصل في ولاية بن عروس، والذي انطلق مع بداية الأسبوع المنقضي، حيث بلغت نسبة التحاليل الايجابية الخاصة بيوم السبت 30 فاصل 19 بالمائة بعد أن تجاوزت ال50 بالمائة بداية الشهر الحالي.

وتماثل للشفاء من الفيروس، 234 شخصا، لينخفض تبعا لذلك عدد الحالات النشيطة التي ما تزال حاملة للفيروس إلى 1305 حالات منهم 16 حالة تشغل أسرّة اوكسيجين بالمستشفى الجهوي الياسمينات ببن عروس.

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