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مداهمة منزل بحي التضامن وحجز 23 صفيحة من مخدر “الزطلة”

2022/02/14 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تم القبض على شخص متورط في ترويج المخدرات بجهة حي التضامن من ولاية أريانة، وذلك بعد مداهمة منزله بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة، وحجز 23 صفيحة من مخدّر القنب الهندي “زطلة”.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين، أنه بناء على معلومات، قامت دوريّات تابعة لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بالتّضامن، بمشاركة رؤساء المراكز بالجهة معزّزة بدوريّة تابعة لفرقة الطّريق العمومي بالتّضامن وفرقة التّدخّلات السّريعة بإقليم أريانة ودوريّة تابعة لمصلحة التّوقّي من الإرهاب بأريانة، بمداهمة منزل المعني والقبض عليه.

وأكدت أنه باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.

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