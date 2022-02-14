الاطاحة بعصابة لترويج المخدّرات على متن “لواج”

تمكنت دورية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بتالة من حجز حوالي 15كلغ من مادة القنب الهندي زطلة (15صفيحة) على متن سيارة أجرة ‘لواج’ كانت تقلّ أفراد العصابة التي امتهنت ترويج المخدرات والبالغ عددهم خمسة، حيث كانوا يعتزمون التّحول إلى تونس العاصمة.

وحسب مكتب الإعلام والاتصال بالأمن الوطني، فإن العصابة تتكون من صاحب سيارة الأجرة ‘لواج’، صاحب ورشة رخام معروف بترويج المخدرات، إضافة إلى عامل بالخارج يبلغ من العمر 65 عاما، وعاملين يوميين من مواليد 1989 و1998

وأذنت النيابة العمومية بعد استشارتها، بالاحتفاظ بهم وإحالة الموضوع على فرقة الشرطة العدلية لمواصلة البحث.