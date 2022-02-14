العثور على جثّة مجهولة الهويّة بأحد شواطئ المنستير.. والنيابة العموميّة على الخط

انتشلت وحدات الحرس البحري بالمنستير، اليوم الاثنين، على مستوى شاطئ القراعية وسط المدينة، جثة شخص من مواليد 1961 أصيل مدينة شراحيل ويقطن بطوزة التابعة لولاية المنستير، وفق ما أفاد به (وات)، الكاتب العام للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالجهة، عثمان بسباس.

وأذنت النيابة العمومية بفتح محضر بحث في “الموت المستراب” لهذا الشخص، تعهّدت به فرقة الارشاد البحري بالمنستير، علما وأن أسباب الوفاة لا تزال مجهولة الى حد الآن، حسب ما أكده بسباس.

وذكر الكاتب العام للحماية المدينة، أشرف بن سعيد، لـ(وات)، أن أحد المواطنين تفطن إلى وجود شخص غارق بشاطئ القراعية، فقام بإعلام السلط المعنية، التي وجّهت فريق غوص تابع للحماية المدنية، لمحاولة تقديم الإسعافات اللازمة، قبل أن يتبيّن أنّ هذا الشخص قد توفي، مشيرا الى أنه وقع نقل الجثة إلى بيت الأموات بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.