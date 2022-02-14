رسميّا: انطلاق المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي #خبر_ عاجل

انطلقت المحادثات بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسيّة منذ الساعة الثانية من ظهر، الإثنين، عن بعد، وفق ما أكّده مصدر رسمي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

ويجري فريق العمل التابع للصندوق زيارة افتراضية لتونس من 14 وحتّى 22 فيفري 2022 لمتابعة المحادثات مع السلطات التونسيّة بشأن مجمل الإصلاحات، التّي سيتم اجراؤها، قريبا، على وقع إطلاق برنامج دعم مالي جديد.

ويشارك في هذا الاجتماع الأوّل عالي المستوى من الجانب التونسي وزيرة المالية، سهام نمصيّة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، بحسب المصدر ذاته.

ويشارك في هذه المحادثات، من جانب الصندوق، وفد بقيادة، كريس جاريغات، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى تونس.

يشار إلى أنّ تونس تستعد لإطلاق محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل الى اتفاق بشأن برنامج لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.