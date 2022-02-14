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المهدية: وفاة 5 مصابين وتسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/02/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت الفربق الطبية بالمهدية، الاثنين، وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 62 إصابة جديدة بالفيروس وتعافي 154 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ292 عينة، إلى 13 بملولش و10 بكل من الشابة والمهدية و7 بدائرتي قصور الساف والسواسي (مع حالتي وفاة) و6 بشربان (مع حالة وفاة) و4 بالجم (مع حالة وفاة) و3 بهبيرة وإصابتين (02) ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 34 ألفا و379 إصابة من بينها 31 الفا و128 حالة شفاء و864 حالة وفاة و2387 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 123 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 42 انتفعوا بالجرعة الأولى و10 بالجرعة الثانية و71 بالجرعة الثالثة.

وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة من التطعيم 234 ألفا و89 فردا (ما يمثل 20ر53 بالمائة من إجمالي سكان الجهة) بينما عادل عدد الملقحين بصفة كاملة 204 آلاف و638 (ما يساوي 50ر46 بالمائة من إجمالي السكان).

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