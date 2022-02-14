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“الهايكا” تسلط خطية مالية ضد قناة “حنبعل” قدرها 10 آلاف دينار

2022/02/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2022، تسليط خطية مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزية الخاصة “حنبعل”.

وأوضحت “الهايكا” في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنه تقرر تسليط الخطية المالية على القناة المذكورة بسبب ما تضمنته حلقة 29 جانفي 2022 من برنامج “سويعة كان” من بثّ لخطاب فيه سب للجلالة وكلمات نابية تفوه بها مراسل البرنامج.

كما قرر مجلس الهيئة، عدم إعادة بث الجزء من الحلقة المتضمن للخرق وسحبه من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

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