تطاوين: تسجيل 5 وفيات و93 اصابة جديدة

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، في موفى الاسبوع المنقضي، 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، 2 منها في معتمدية تطاوين الشمالية، وحالة واحدة في كل من في معتمدية تطاوين الجنوبية، وغمراسن، والبئر الاحمر، وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء خلال العام الجاري الى 40 حالة مؤكدة.

كما رصدت الادارة الجهوية للصحة وفق آخر تحيين للوضع الوبائي، أصدرته اليوم الاثنين، 93 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا”، خلال يومي 13 و 14 فيفري الجاري، تتوزع الى 28 اصابة في غمراسن، و 17 في كل من تطاوين الشمالية والبئر الاحمر، و15 في تطاوين الجنوبية، و10 إصابات في رمادة، و3 في ذهيبة، وحالتين في الصمار، وحالة واحدة ببني مهيرة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين بالوباء خلال العام الجاري إلى 2681 حالة.

هذا وقد تقلص عدد الخاضعين للعلاج باقسام “كوفيد 19” بالجهة الى 8 مصابين يقيمون بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و3 حالات في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.