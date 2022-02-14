الرائد الرسمي: صدور المرسوم الرئاسي عدد 11 المتعلق بإحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”

القصرين: القبض على متحيلين اثنين استوليا على أموال مواطنين مقابل تسليمهم إستدعاءات تشغيل مزيّفة

طقس مغيم الليلة على كامل البلاد مع درجات حرارة تميل الى البرودة

اصطدام قطار بآلة جارفة في قرمبالية يسفر عن وفاة كهل

تطاوين: تسجيل 5 وفيات و93 اصابة جديدة

2022/02/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، في موفى الاسبوع المنقضي، 5 وفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، 2 منها في معتمدية تطاوين الشمالية، وحالة واحدة في كل من في معتمدية تطاوين الجنوبية، وغمراسن، والبئر الاحمر، وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء خلال العام الجاري الى 40 حالة مؤكدة.
كما رصدت الادارة الجهوية للصحة وفق آخر تحيين للوضع الوبائي، أصدرته اليوم الاثنين، 93 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا”، خلال يومي 13 و 14 فيفري الجاري، تتوزع الى 28 اصابة في غمراسن، و 17 في كل من تطاوين الشمالية والبئر الاحمر، و15 في تطاوين الجنوبية، و10 إصابات في رمادة، و3 في ذهيبة، وحالتين في الصمار، وحالة واحدة ببني مهيرة، وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين بالوباء خلال العام الجاري إلى 2681 حالة.
هذا وقد تقلص عدد الخاضعين للعلاج باقسام “كوفيد 19” بالجهة الى 8 مصابين يقيمون بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و3 حالات في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn