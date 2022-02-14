رئيس الجمهورية ينهي تكليف شكري الشنيتي بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية

قرر رئيس الجمهورية، إنهاء تكليف شكري الشنيتي بمهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية، وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله، وفق ما ورد في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، أمر رئاسي يقضي بتسمية شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير للاذاعة التونسية بصفة وقتية.

وتم في وقت سابق من اليوم الاثنين، تداول مذكرة صادرة عن المكلف بتسيير الاذاعة التونسية، كلف بمقتضاها عددا من الوجوه الإعلامية بالمؤسسة بتسيير إذاعات (إذاعة الشباب وإذاعة الزيتونة)، وبرئاسة وحدات تابعة لمؤسسة الإذاعة.