الرائد الرسمي: صدور المرسوم الرئاسي عدد 11 المتعلق بإحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”

القصرين: القبض على متحيلين اثنين استوليا على أموال مواطنين مقابل تسليمهم إستدعاءات تشغيل مزيّفة

طقس مغيم الليلة على كامل البلاد مع درجات حرارة تميل الى البرودة

اصطدام قطار بآلة جارفة في قرمبالية يسفر عن وفاة كهل

رئيس الجمهورية ينهي تكليف شكري الشنيتي بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية

2022/02/14 أخبار, المصدر, مجتمع

قرر رئيس الجمهورية، إنهاء تكليف شكري الشنيتي بمهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية، وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله، وفق ما ورد في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، أمر رئاسي يقضي بتسمية شكري الشنيتي، مستشار المصالح العمومية، بتسيير للاذاعة التونسية بصفة وقتية.

وتم في وقت سابق من اليوم الاثنين، تداول مذكرة صادرة عن المكلف بتسيير الاذاعة التونسية، كلف بمقتضاها عددا من الوجوه الإعلامية بالمؤسسة بتسيير إذاعات (إذاعة الشباب وإذاعة الزيتونة)، وبرئاسة وحدات تابعة لمؤسسة الإذاعة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn