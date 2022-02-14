وزارة الصحة تعلن عن شروط قبول الوافدين على تونس بداية من 15 فيفري الحالي

أعلنت وزارة الصحة عن شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية بداية من يوم غد الثلاثاء 15 فيفري 2022، وذلك أمام تحسن الوضع الوبائي العالمي والوطني المتعلق بجائحة كوفيد ـ19، وتحسن مؤشرات الوضع الصحي بتونس وتقلص عدد الإصابات.

وقد تقرر، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الاثنين عن وزارة الصحة، بالنسبة للوافدين الذين استكملوا التلقيح، إعفاء الوافدين على البلاد التونسية الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة، والذين استكملوا التلقيح، من إجبارية الاستظهار بالتحاليل المخبرية، شريطة الإدلاء بشهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح.

أما بالنسبة للوافدين الذين لم يستكملوا التلقيح، وتتجاوز أعمارهم 6 سنوات، فيجب عليهم الاستظهار بشهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري (PCR)، على ألا يتجاوز تاريخ إجراء التحليل 48 ساعة أو نتيجة سلبية لتحليل سريع (TDR-Ag) لم يتجاوز 24 ساعة عند التسجيل للسفر.

وبالنسبة لجميع الوافدين، أعلنت الوزارة عن إمكانية تحليل سريع (TDR-Ag) أو (PCR) للذين تتجاوز اعمارهم 6 سنوات، للتقصي من فيروس سارس كوف-2 بصفة عشوائية حال الوصول إلى البلاد التونسية، وفي صورة إيجابية التحليل يتم اخضاع الوافد المعني للحجر الصحي الذاتي لمدة خمسة (5) ايام، وفي صورة ظهور أو تواصل الأعراض يتم تمديد الحجر الصحي الذاتي إلى سبعة (7) أيام.

ونص بلاغ الوزارة على إجبارية قيام المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية بتعمير الخانات المضمنة بالموقع الالكتروني : http//app.e7mi.tn والاستظهار بها لدى الشركات الناقلة عند التسجيل ولدى المصالح الصحية عند الوصول، مع الالتزام بالإجراءات الصحية المعمول بها بالبلاد التونسية.

وبالنسبة للوافدين بغرض التداوي، أكدت الوزارة، إضافة إالى جملة هذه الاجراءات، على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من طرف المصالح المختصة بوزارة الصحة التونسية، مع عدم قبول مرضى كوفيد 19.