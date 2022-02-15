سليانة: نتائج تحاليل تقصي الوباء الإيجابية تتجاوز نسبة الـ50 بالمائة

بلغت نسبة تحاليل تقصي فيروس “كورونا” الإيجابية بولاية سليانة، أمس الإثنين، 52،83 بالمائة، وذلك إثر رصد 56 إصابة مؤكدة من مجموع 106 تحاليل منجزة، وفق ما أوردته، اليوم الثلاثاء،في تحيينها اليومي لتطوّر الوضع الوبائي بالجهة.

وتتوزع الإصابات الجديدة، إلى 26 إصابة ببرقو، و 11 بكسرى، و8 إصابات بمدينة سليانة، و5 بالروحية، وحالتين بكل من قعفور ومكثر، و حالة ببوعرادة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام أوكسيجين بالجهة 18 مصابا من بينهم 8 قيد الإيواء بالمستشفى الجهوي.

يشار إلى أن العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا”، قد بلغ منذ بداية الجائحة إلى غاية أمس الإثنين 19 ألفا و563 حالة مؤكدة من بينها 560 حالة وفاة.