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الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السابعة

2022/02/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد 19
و20 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا دون حضور الجمهور:

السبت 19 فيفري 2022
المجموعة الثالثة
ملعب الرقبي بمساكن
هلال مساكن – مستقبل وادي الليل
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – مستقبل المحمدية
ملعب قابس
مستقبل قابس – اولمبيك سيدي بوزيد

المجموعة الرابعة
ملعب يحدد لاحقا
نادي سبورتينغ بن عروس – الملعب القابسي
الملعب البلدي بطبرقة
مرجان طبرقة – النادي القربي
ملعب 2 مارس بصفاقس
سكك الحديد الصفاقسي – قوافل قفصة

الاحد 20 فيفري 2022
المجموعة الاولى
ملعب يحدد لاحقا
الملعب التونسي – النجم الرادسي
ملعب بنبلة
النادي البنبلي – الملعب الصفاقسي
ملعب صلاح الدين بن حميدة
اولمبيك مدنين – القلعة الرياضية

المجموعة الثانية
ملعب منزل النور
كوكب منزل النور – امل جربة
ملعب لعواني بالقيروان
شبيبة القيروان – الاولمبي للنقل
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة – جندوبة الرياضية

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