نابل-كورونا: ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 1580 حالة إثر تسجيل 4 وفيات جديدة خلال اليومين الأخيرين

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل خلال اليومين الأخيرين 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” تتوزع إلى حالتين بنابل وحالة بكل من منزل تميم وني خلاد، ارتفع بموجبها مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1580 حالة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، عمر السليمي، ، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات).

وأضاف المصدر ذاته انه تم تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس وذلك على إثر القيام بـ260 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر بـ20 بالمائة ليبلغ مجموع الحالات النشيطة 3422 حالة، ومجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 69 ألفا و716 حالة، في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 64 ألفا و715 حالة