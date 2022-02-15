المهدية: وفاة 3 مصابين وتسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت جهة المهدية، الثلاثاء، وفاة 3 مصابين، و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ400 عينة.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 46 بالمهدية و17 بقصور الساف (مع حالة وفاة) و10 بالشابة و8 بملولش (مع حالتي وفاة) إلى جانب 5 إصابات بكل من أولاد الشامخ وهبيرة و3 بدائرتي سيدي علوان والجم وإصابتين (02) بشربان وإصابة واحدة بالسواسي.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 34 ألفا و479 إصابة من بينها 31 ألفا و528 حالة شفاء و867 حالة وفاة و2084 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 283 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 74 انتفعوا بالجرعة الأولى و32 بالجرعة الثانية و177 بالجرعة الثالثة.

وبلغ مجموع المنتفعين بجرعة واحدة 234 ألفا و165 فردا، وهو ما يمثل 21ر53 بالمائة من إجمالي سكان الجهة، بينما عادل عدد المواطنين الملقحين بصفة كاملة 204 آلاف و751 (أي ما يمثل 53ر46 بالمائة من سكان الجهة).