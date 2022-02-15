مدنين : تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 7 وفيات بسبب فيروس كورونا في 24 ساعة و123 اصابة

شهدت ولاية مدنين في 24 ساعة الماضية 7 وفيات بسبب فيروس كورونا مسجّلة بذلك رقما قياسيا جديدا و123 اصابة جديدة من جملة ما كشفته نتائج 923 عيّنة خضعت للتحليل بين سريع ومخبري ليرتفع عدد الوفيات بهذا الفيروس منذ ظهور الوباء الى 1192 وفاة من جملة 48471 اصابة وفق ما ذكره المدير الجهوي للصحة في مدنين جمال الدين حمدي.

وتوزّعت الإصابات الجديدة بين 31 في حومة السوق 20 في بن قردان و16 إصابة بكل من مدنين الشمالية وسيدي مخلوف و14 في ميدون و10 في بني خداش و9 اصابات باجيم و6 في مدنين الجنوبية واصابة واحدة في جرجيس.

ويقيم بالمؤسسات الصحية 91 مصابا بفيروس كورونا منهم 40 مريضا بالمستشفيات العمومية و51 بالمصحات الخاصة.

وارتفع عدد الملقّحين ضد فيروس كورونا الى 450046 شخصا بتطعيم 197 شخصا يوم أمس بمختلف مراكز التلقيح في تراجع متواصل لعدد المقبلين على هذه المراكز للتلقيح.