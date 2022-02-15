توننداكس يعكس الاتجاه ويزيد بنسبة 0،06 بالمائة في إقفال الثلاثاء

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة، الثلاثاء، على ارتفاع طفيف – 06ر0 بالمائة- بعد تسجيل حصّة سلبية أمس، الإثنين، وأدرك المؤشرالنقطة 63ر7122 في ما لم تتخط المعاملات في السوق قيمة 2 مليون دينار، وفق معطيات لشركة الوساطة بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وعاد أفضل أداء خلال الحصّة، إلى سهم اسمنت بنزرت، ليزيد بنسبة 4ر4 بالمائة ( 670ر1 دينار)، وسط معاملات ضعيفة بقيمة 5 الاف دينار. وقد شهد السهم تراجعا في ادائه بنسبة 4ر23 بالمائة منذ بداية سنة 2022.

وتطوّر سعر سهم سلكوم بنسبة 3ر4 بالمائة (650ر4 دينار) وسط معاملات لم تتجاوز 7 الاف دينار.

وتكبد، في المقابل، سهم شركة الاستثمار تونانفست أعلى الخسائر خلال الحصة، ليفقد نسبة 5ر4 بالمائة من قيمته ويقفل عند سعر 890ر0 دينار، دون أن تتخط قيمة المبادلات على السهم 2 الاف دينار.

. كما تدحرج سهم الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بدوره بنسبة 4ر4 بالمائة (500ر3 دينار) وسط مبادلات بقيمة 8 الاف دينار.

فيما تصدر سهم شركة صنع المشروبات بتونس قائمة الأسهم الأكثر تبادلا بعد استحواذه على قيمة 256 ألف دينار من جملة المعاملات للحصّة، ويقفل مرتفعا بنسبة 4ر0

بالمائة وسعر 250ر18 دينار.