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تعرض طفلة السبع سنوات للتعذيب بالوخز بالابر على يد زوجة والدها..وهذه التفاصيل..

2022/02/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرضت طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات للتعذيب من طرف زوجة الأب في منطقة المغيلة من خلال وخزها بإبرة على مستوى وجهها وفق ما أكده مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد غسان الدربالي في تصربح لموزاييك اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022 مشددا على اتّخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا السياق، أكد جمال محمدي مدير مدرسة المغيلة تفطّن إحدى المربيات لآثار الوخز على وجه الطفلة التي كشفت لمدرستها تعرّضها للعنف على مستوى مناطق حساسة من طرف زوجة الأب رغم أن والدها يقطن معهم، متابعا أن الطفلة تعيش إهانة كبيرة خاصة مما تسبب في تراجع أعدادها، حسب قوله.

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