الصغير الزكراوي:”المجلس الأعلى للقضاء تستّر على ملفات التسفير والإرهاب”

اعتبر أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، ان المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان غير قابلا للاصلاح بسبب ما وصفه بالعقلية القطاعية المقيتة التي يملكها السادة القضاة، وفق قوله.

وأوضح الزكراوي في تصريح لقناة التاسعة، ان مجلس القضاء العدلي عانى من بعض المشاكل، إلى جانب وجود انتماءات سياسية وحزبية واضحة للقضاة مشيرا إلى ان “أغلبهم يجاهر بانتمائه لحركة النهضة”.

وأكد أستاذ القانون العام ان حركة النهضة قد تسللت إلى كل مفاصل الدولة من مصالح ومؤسسات وسفارات، على حد قوله.

وقال ان رئيس الجمهورية كان مجبورا على حل المجلس الأعلى للقضاء خاصة بعد تستره على جرائم تنال من أمن الدولة كالارهاب والتسفير، مؤكدا ان هذه الملفات لم تفتح.

وأضاف: “هذه الملفات لم تفتح وكان على النيابة العمومية ان تفتحها من تلقاء نفسها لأن دورها يكمن في الحماية”.