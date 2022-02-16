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جندوبة: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وارتفاع عدد المقيمين بأقسام الإنعاش والكوفيد

2022/02/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ارتفع عدد المقيمين بأقسام الإنعاش وأقسام “الكوفيد 19” بمستشفيات ولاية جندوبة، في ثاني أعلى حصيلة منذ بداية الموجة الخامسة، الى 38 مصابا، 5 من بينهم في العناية المركزة بكل من المستشفى الجهوي بطبرقة ونظيره بجندوبة.

ويأتي هذا الارتفاع، الذي بلغ أقصاه في الثاني من فيفري الجاري، بتسجيل 40 مقيما، بعد تسجيل الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة بتاريخ 14 فيفري الجاري، 128 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين منذ بداية الجائحة الى 30781 مصابا، 17642 في صفوف الاناث و13139 في صفوف الذكور، وبمعدل اعمار يناهز ال50 سنة.

ولئن لم تسجل قائمة المتوفين بذات التاريخ (14 فيفري) وفيات إضافية، فان إجمالي المتوفين بلغ خلال هذه الجائحة 846 شخصا، اغلبهم من المسنين.

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