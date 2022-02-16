مدنين: تسجيل 8 وفيات و215 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، رقما قياسيا جديدا لليوم الثاني على التوالي، بوفاة 8 مصابين بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الجائحة، الى 1402 وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتعلقت حالات الوفاة بأشخاص تراوحت أعمارهم بين 55 و89 سنة، اثنين فقط من بينهم تلقوا التلقيح والبقية غير ملقحين.

وسجلت الجهة، ايضا، 215 إصابة جديدة، منها 3 اصابات وافدة، و212 اصابة محلية من نتائج 679 عينة خضعت للتحليل السريع والمخبري، لتبلغ نسبة الحدوث 31 فاصل 7 بالمائة، فيما ترتفع جملة الاصابات المحلية الى 48807 إصابات.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة الى 61 إصابة بمدنين الجنوبية، و34 بجرجيس، و33 بمدنين الشمالية، و32 اصابة بميدون، و26 بحومة السوق، و14 ببني خداش، و9 بسيدي مخلوف، واصابتين اثنين باجيم، فيما شملت هذه الاصابات 25 تلميذا ليرتفع العدد الجملي للاصابات في صفوف التلاميذ منذ بداية شهر فيفري الى 403 تلاميذ.

ولاحظ الدكتور زيد، ان الوضع الوبائي بالجهة، بدأ يتجه نحو الاستقرار من خلال تراجع الاصابات والتحاليل، في المقابل لاتزال الوفيات مرتفعة بمعدل يومي لا يقل عن 7 وفيات، حسب قوله.