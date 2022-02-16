بنزرت: تحرير 36 مخالفة اقتصادية خلال حملة مراقبة مشتركة لشاحنات التزويد بمداخل الاسواق

نفذت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت والهياكل الأمنية ومصالح حفظ الصحة، كامل نهار امس الثلاثاء، حملة مراقبة مشتركة استهدفت شاحنات التزويد بجميع مداخل سوق صلاح الدين بوشوشة ببنزرت ومحيط سوق الجملة بمنزل بورقيبة، وافضت الى تحرير 36 مخالفة اقتصادية تعلق اغلبها بالزيادة غير القانونية في الأسعار والفوترة، وفق ما أفاد به، اليوم الاربعاء، المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

واوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، ان حملة المراقبة تندرج في اطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الفرعية لمتابعة الأسعار والتزويد ومقاومة الاحتكار ، و استهدفت التصدي لعمليات التزود من خارج المسالك القانونية، كما افضت الى توجيه كميات هامة من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال الى سوق الجملة بجرزونة لاعادة ضخها في المسالك المنظمة، علما وإن هذه الحملة تعد الحملة الخامسة منذ بداية شهر فيفري الحالي.

واضاف المدير الجهوي للتجارة ببنزرت ان الحملة شملت مراقبة اكثر من 139شاحنة وعربة محملة بالسلع المختلفة مع التثبت من سلامة المنتوجات وشروط حفظها أثناء نقلها، بالتوازي مع إجراء عمليات مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم بكل من معتمدية ماطر واوتيك.

من جهة اخرى، وفي اطار تعديل نسق تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية الحساسة، تولت فرق المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت امس توزيع 2640 لترا من الزيت المدعم، و16طنا من السميد، و7 اطنان من الفرينة المدعمة،وذلك بعدد من المناطق الريفية بمعتمدية سجنان ،وفق تاكيد المصدر نفسه.