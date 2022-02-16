تفاصيل القبض على ثلاثة منحرفين اعتدوا على كهل بـواسطة “سيف” بجهة مقرين..

على إثر تعرض كهل 57 سنة إلى الإعتداء بواسطة آلة حادة (سيف) من قبل مجموعة من الأنفار مجهولي الهوية تسببت له في جروح غائرة على مستوى الرأس وأعلى عينه اليمنى تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمقرين.

وبتكثيف التحريات الميدانية أمكن حصر الشبهة في عدد 3 أنفار من متساكني الجهة وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة مقرات إقامتهم وإلقاء القبض عليهم أين عُثر على الآلة الحادة موضوع القضية.

و بتعميق التحريات معهم وبعد إجراء المكافحة القانونية مع المتضرر اعترفوا بالجرم المقترف أمام إصرار المعتدى عليه بالتتبع العدلي وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم وإحالتهم على أنظار العدالة.