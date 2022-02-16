شيري (Chery) تقود الشركة التونسية للسيارات نحو البورصة

بعد مرور شهرين فقط على إدراج شركة سمارت تونس بالبورصة ، تتأهب الشركة التونسية للسيارات بدورها، وهي الموزع الرسمي لسيارات شيري (Chery) لدق الجرس. وتتم عملية الإدراج بفتح رأس مالها للعموم ببيع 600.000 سهم عبرعرض بسعر ثابت للعموم لجملة 480.000 سهما بسعر 000،17 دينار للسهم الواحد وكذلك توظيف شامل لجملة 120.000 سهم لدى المستثمرين المحليين الراغبين في اقتناء أسهم بما قدره 250002 دينار على الأقل، بسعر000،17 دينار للسهم الواحد.

ويتولى البنك الوطني الفلاحي- رؤوس الأموال، الوسيط لدى البورصة عملية الإدراج. ويفتتح الاكتتاب في الأسهم بداية من يوم الاثنين 21 فيفري 2022 ليتواصل إلى يوم الجمعة 4 مارس 2022 بدخول الغاية.

وقد توفقت الشركة التونسية للسيارات إلى إدخال أول علامة سيارات صينية وهي شيري (Chery) إلى السوق التونسية ولاقت هذه السيارة نجاحا لافتا مثلما يبرز ذلك سواء من خلال تعددالموديلات المعروضة وحجم مبيعاتها، فضلا عن نتائجها المالية الإيجابية.

وبلغ رقم معاملات الشركة التونسية للسيارات في سنة 2020، 86.4 مليون دينار بزيادة ناهزت 79.4 % مقارنة مع سنة 2019. وحققت الشركة أرباحا صافية تقدر ب5.4 مليون دينار بما يمثل عشرة أضعاف أرباح سنة 2019.

وفي موفى ديسمبر 2021، بلغ رقم المعاملات 71.4 مليون دينار أي يفوق نسبة %109,3 من رقم المعاملات المتوقع في خطة العمل الخاصة بسنة2021و ذلك بفضل موديلات السيارات الجديدة التي تم طرحها مؤخرا في السوق.

عودة على قصّة النجاح

شهد قطاع توزيع السيارات بداية من سنة 2013 انفتاحا على علامات جديدة. ولئن كانت كافة العلامات التجارية الأوروبية ممثلة، بالإضافة إلى السيارات اليابانية والكورية الرئيسية، فقد كانت الفرصة سانحة لإدخال العلامات الصينية التي كانت آنذاك غير معروفة في تونس ولم ترتبط صورتها بجاذبية خاصّة.

وقد حرصت مجموعة النوري شعبان مع شركاء آخرين على البحث عن علامات صينية جيدة في مجال السيارات. وأفضت دراسة السوق إلى اختيار شركة شيري (Chery) التي تحتل المركز الأول من حيث صادرات السيارات وتتوفر على مجموعة واسعة من الأصناف والموديلات (سيارات المدينة الصغيرة والطويلة والسيارات الرياضية) إضافة إلى جودة خدماتها لما بعد البيع.

وقد تمّ التعاقد فعلا بين الشركتين في سنة 2014 واثر الحصول على الموافقات الضرورية، شرعت الشركة التونسية للسيارات في ترويج سيارات شيري وتمثلت الدفعة الأولى في 200 سيارة مصنفة شعبية وذلك بسعر 18.700 دينار، سرعان ما نفدت بسرعة فائقة.

ونظرا للإقبال الكبير على سيارات شيري (Chery) منذ إطلاقها في السوق التونسية، تطورت حصة الشركة من 300 سيارة في 2017 لتبلغ 800 سيارة في 2019 وتحصلت على حصة إضافية بجملة 600 سيارة. أمّا بالنسبة إلى 2020، فقد بلغت حصتها 1200 سيارة ارتفعت الى 1640 سيارة في 2021.

وبالتوازي مع ارتفاع مبيعاتها دعمت الشركة مجموعة سياراتها بسلسلة جديدة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض “Tiggo Pro” وذلك تماشيا مع اتجاه السوق التونسية نحو هذا النوع من السيارات.

وتواصل شيري (Chery) تألقها في سوق السيارات الخفيفة إذ تمكنت من بيع 2175 سيارة في 2020 بما بوأها المرتبة الأولى بحصة تقدر ب43.7% مقارنة مع العلامات الصينية الأخرى. كما نجحت العلامة في احتلال المركز السابع من حيث الترتيب العام لعلامات السيارات الأكثر مبيعا في تونس.

ويعزو السيد منعم بوصرصار النجاح الكبير الذي عرفته سيارات شيري (Chery) في تونس إلى عدة عوامل أهمها حسن اختيار الموديلات التي تتناسب مع ذوق التونسيين وتواجد شبكة فروع تتكون من 7 وكلات موزعة على عديد الجهات وجودة خدمات ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار.وتحرص الشركة على تكوين تقنييها إذ يتم كل سنة إيفاد مجموعة من المختصين إلى الصين للتعرف على أحدث الابتكارات و متابعة تربصات تدريبية مكثفة.

البورصة والآفاق الجديدة

وأكد السيد منعم بوصرصار أن فتح رأس مال الشركة وقرار الإدراج في البورصة هو دليل على صلابتها ومكانتها الرائدة في السوق كما يعكس هذا التوجه التزامها بالتطور وحرصها على الشفافية. وأضاف أنّ الإدراج بالبورصة والولوج إلى السوق المالية والاستفادة من مزاياها يعزز موارد الشركة ويكثف معاملاتها.

مسيرة السيد منعم بوصرصار

السيد منعم بوصرصار،مدير عام الشركة التونسية للسيارات،هو خرّيج معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج و قد شغل على مدى أربعين عاما مناصب قيادية عليا في عدد من كبرى المؤسسات منها بالخصوص مجموعة عبد العزيز الساسي و Ciga filtre ومجموعة النوري شعبان.

وتولى منذ سنة 2006، الإدارة العامة لشركة المركزية للتجهيزات والمعدات، كما ساهم في إنشاء شركات جديدة، بما في ذلك مؤسسات خاصة للتعليم العالي.