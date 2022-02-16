قابس: تسجيل حالة وفاة و178 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة و178 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” أظهرتها نتائج 420 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بـ”كوفيد 19″.

وتتوزع الإصابات الجديدة الى 82 اصابة بمارث، و58 بالحامة، و21 بقابس الجنوبية، و5 اصابات بكل من وذرف ومنزل الحبيب، واصابتين بكل من قابس الغربية ومطماطة الجديدة، واصابة واحدة بقابس المدينة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي بالجهة 26 ألفا و336 حالة من مجموع 27 ألفا و722 إصابة مسجّلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا عدد حالات العدوى النشيطة 1385 حالة تتوزع الى 483 حالة بقابس الجنوبية، و197 بمارث، و179 بالحامة، و163 بوذرف، و109 حالات بمطماطة الجديدة، و108 بقابس المدينة، و57 حالة بقابس الغربية، و47 بالمطوية، و22 بمطماطة، و15 بمنزل الحبيب، و5 حالات بغنوش.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 346 اصابة لكل 100 الف ساكن، ويقيم حاليا 37 مريضا باقسام “كوفيد 19” بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة.