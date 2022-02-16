عاجل: هذا ما تقرر في حق زوجة الأب التي عذبت طفلة السبع سنوات بالوخز بالابر..

على اثر تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أمس الثلاثاء 15 فيفري 2022، صورة لطفلة بمنطقة المغيلة من ولاية سيدي بوزيد تحمل أثار وخز بالإبر على وجهها بسبب تعرضها لسوء معاملة, تم اليوم الاربعاء الاستماع للطفلة و ابوها و زوجته و عدد من الشهود من طرف الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل للحرس الوطني بسيدي بوزيد .

و بمراجعة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بزوجة الاب المعتدية من أجل سوء معاملة طفل و الاعتداء بالعنف الشديد على طفل في انتظار احالتها صحبة المحضر على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنها. كما تقرر عرض الطفلة على الفحص الطبي لمعاينة آثار الوخز والعنف .