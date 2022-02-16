لأول مرة: كمال العكروت يكشف سبب اقالة المرزوقي له..

أكد العسكري المتقاعد الأميرال كمال العكروت اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي أقاله من منصبه سنة 2013، بعد أن رفض أحد طلباته.

وكان العكروت رئيس للمخابرات العسكرية حين تمت إقالته من مهامه في 2013 من قبل المرزوقي وتعيينه ملحقا عسكريا بسفارة تونس بأبوظبي، قبل أن يعيده الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ويعينه في أكتوبر 2017 مستشارا للأمن القومي.

وقال العكروت في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام ، إن المرزوقي طلب منه حينها “أشياءً” ليست من مشمولات الاستخبارات العسكرية، ولم يكن من حقه أن يطلبها، إلا أنه أجابه بالرفض، ليقرر المرزوقي إقالته وتعيين أشخاص آخرين رفضوا بدورهم تلبية طلبه.

وأضاف أن المرزوقي لم يكن يدرك مشمولات المؤسسات العسكريات ومسؤولياتها، وأن طلبه كان بسبب لخبطته أثناء توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة.