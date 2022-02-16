مدير مدرسة اعداديّة يستولي على 600 حزمة ورق طباعة.. وهذا ما تقرّر في حقّه

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة، مساء أمس الثلاثاء 16 فيفري 2022، بالاحتفاظ بمدير مدرسة إعدادية بمنوبة وحارس مستودع تابع للمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة من أجل شبهة السرقة من داخل مؤسسة تربوية، وفق ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح أنّه على إثر تقدّم المندوبية الجهوية للتربية، يوم الإثنين، بشكاية إلى مركز الأمن الوطني بمنوبة حول تعرّض مخزنها المجاور لها إلى السرقة بالخلع والاستيلاء من داخله على 600 حزمة ورق طباعة، تعهّدت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بفتح بحث في الحادثة.

وأضاف أنّ الفرقة باشرت الاستماع إلى العاملين بالمخزن ومنهم الحارس الذي اعترف بالاستيلاء على كمية أوراق الطباعة وبتسليمها لمدير المدرسة الإعدادية المشار إليه آنفا.

وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالطرفين من أجل شبهة السرقة فيما تتواصل الأبحاث في القضية لكشف مزيد الملابسات فيها، وفق ذات المصدر.