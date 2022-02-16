صندوق التأمين على المرض يدعو إلى سحب بطاقات لاباس بواسطة خدمة الإرساليات القصيرة

أفاد الصندوق الوطني للتأمين على المرض اليوم الأربعاء، بأن عملية توزيع بطاقات “لاباس” ما تزال متواصلة حيث يتكفل أعوان البريد بإيصالها إلى مستحقيها حسب العناوين المتوفرة لدى مصالح الصندوق مقابل إمضاء وصل استلام.

ودعا كافة المضمونين الاجتماعيين الذين لم يتسن لهم الحصول بعد على بطاقاتهم أو تعذر عليهم استلامها وفق الإجراء المذكور أعلاه، أن يحرصوا على سحبها من مكاتب البريد التي يمكن التعرف عليها عن طريق:

الإرساليات القصيرة بمجرد طلب الرقم التالي: *1017*رقم بطاقة التعريف الوطنية#

أو الولوج إلى المنصة الرقمية e-cnam الموضوعة على ذمة كافة منظوري الصندوق بالعنوان الالكتروني التالي: http ://centre.e-cnam.tn

كما يعلم الصندوق أنه وضع على ذمة المضمونين الاجتماعيين بصفحته الرسمية على الفايسبوك (الصندوق الوطني للتأمين على المرض- CNAM TUNISIE) فيديو توضيحي لعملية استلام البطاقات الموضوعة على ذمتهم بمكاتب البريد التونسي.