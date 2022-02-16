بورصة تونس تقفل حصة الأربعاء على منحى إيجابي

أقفلت بورصة تونس حصة، الأربعاء، على منحى إيجابي ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،4 بالمائة ويبلغ مستوى 7150،04 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 2،4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم مجموعة تواصل القابضة قائمة الارتفاعات بعد ان زاد سعره بنسبة 4،3 بالمائة ( 0،730 دينار). وفي سياق اقتصادي وصحي استثنائي خلال سنة 2021 حققت المجموعة ارتفاعا في مبيعاتها بنسبة 21 بالمائة بقيمة 82،6 مليون دينار.

وواصل سهم السكنى اتجاهه صعودا ليتطور سعره بنسبة 4،1 بالمائة (2،520د) مسجلا حجم تداول بقيمة 28 ألف دينار .

وفي المقابل تراجع سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية بنسبة 1،9 بالمائة (4،090 ) مع تحقيق قيمة تداول في حدود 92 ألف دينار.

كما تراجعت قيمة سهم شركة صنع المشروبات بتونس بنسبة 0،3 بالمائة (18،190د) وسجل السهم حجم تداول بقيمة 407 ألف دينار بما يعادل 19 بالمائة من الحجم الجملي للمعاملات خلال الحصة.