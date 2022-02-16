المهدية: تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 329 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ220 عينة، صدرت الأربعاء بالجهة الصحية المهدية، تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تعافي 329 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 18 بالمهدية و13 بملولش و11 بأولاد الشامخ و9 بالجم و7 بكل من الشابة وهبيرة وإصابتين (02) بقصور الساف إلى جانب إصابة واحدة بكل من بومرداس والسواسي وشربان.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 34 ألفا و549 إصابة من بينها 31 ألفا و857 حالة شفاء و867 حالة وفاة و1825 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 158 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 42 انتفعوا بالجرعة الأولى و8 بالجرعة الثانية و108 بالجرعة الثالثة.

وبلغ مجموع الملقحين بجرعة واحدة 234 ألفا و212 فردا (ما يمثل 23ر53 بالمائة من سكان الجهة)، بينما وصل عدد الملقحين بصفة كاملة 204 آلاف و820 مواطنا (55ر46 بالمائة من إجمالي السكان).