وزارة الفلاحة تؤكّد تواصل توفير الحصص الشهريّة من مادتي الشعير والسداري بوتيرة الاشهر الفارطة

أكّدت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، الاربعاء، توفير الحصص الشهريّة للولايات من مادّتي الشّعير والسّداري المدعّم ستتواصل بنفس الوتيرة مع توفير كميّة إضافيّة من مادّة السّداري في حدود 6700 طن خلال هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة في بلاغ صادر عنها، ان مصالحها المختصة قد عملت على توفير الكمّيات الضّروريّة للحيوانات خاصّة من مادّتي الشّعير والسّداري المدعّم للأشهر الماضية بكمّيات فاقت 80 ألف طن شهريا من الشّعير، وذلك في إطار العمل على الحد من أثار تواصل انحباس الأمطار على المراعى وبالتّالي على القطيع وارتفاع الأسعار العالميّة للمواد الأوليّة للأعلاف.

وحثت الوزارة في ذات السياق، المربيين على التّوسّع في الزّراعات العلفيّة السّقويّة بالمياه التّقليديّة والمعالجة، لاسيما، مع توفر كافّة البذور.