المنستير: الكشف عن شبكة مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية



تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي البساتين بالمنستير، أمس الأربعاء، من الكشف عن شبكة مختصة في سرقة الأسلاك النحاسية على مستوى خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي المنستير والمهدية والاحتفاظ بشخص يبلغ من العمر 30 سنة وإدراج شقيقين متورطين في عملية السرقة بالتفتيش، وذلك إثر استشارة االنيابة العمومية، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، مصدر أمني، لـ”وات”.

وكان الممثل القانوني لشركة السكك الحديدية بالمنستير تقدّم أمس لدى مقر مركز الأمن الوطني بحي البساتين بشكاية عدلية ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل تعرض الشركة إلى سرقة أسلاك مصنوعة من النحاس على مستوى حيّ الفرينة بالمنستير، وقدرت قيمة الأضرار بـ200 ألف دينار، حسب ذات المصدر.

من جهته، أفاد رئيس دائرة المنستير بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، أكرم بوقديدة، في تصريح لـ”وات”، أنّ الأسلاك النحاسية سرقت من آلة تشغيل الحواجز الآلية ومن وحدة مولد للطاقة بمحطة الفرينة وضعت خارج الخدمة، وأنّه سبق وأن ت منذ شهر تسجيل عملية سرقة مماثلة في ذات المكان بمحطة القطار بالفرينة.