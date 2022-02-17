تطاوين : تسجيل حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و 53 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الادارة الجهوية للصحة في تطاوين خلال 24 ساعة الماضية حالة وفاة جراء فيروس كورونا في معتمدية بتطاوين الجنوبية وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ بداية العام الجاري الى 41 حالة مؤكّدة.

ورصدت هذه الادارة وفق ما نشرته اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي 53 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال ذات الفترة تتوزع 19 حالة في تطاوين الشمالية و 18 اصابة في غمراسن و07 اصابات في تطاوين الجنوبية و06 اصابات البئر الاحمر واصابتين في رمادة وحالة واحدة ببني مهيرة وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين منذ غرة جانفي الماضي الى 2818 حالة.

وقد تقلّص عدد الخاضعين للعلاج باقسام كوفيد-19 الى 05 مصابين بفيروس كورونا بقسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصاب واحد في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.