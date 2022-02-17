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بنزرت: إلقاء القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة النحاس الخاص بعدادات الماء الصالح للشرب

2022/02/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ألقت، اليوم الخميس، المصالح الأمنية المشتركة التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت المدينة، القبض على 5 أشخاص عمدوا الى سرقة النحاس والتجهيزات التابعة لعدادات المياه المنزلية الواقعة بعدد من الاحياء بمنطقة بنزرت المدينة، بحسب ما أفاد به مصدر أمني مسؤول بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته، ان المصالح الامنية التابعة لمركز الأمن الوطني بوقطفة ببنزرت المدينة، وبمعية فرقة الشرطة العدلية، تولت تكثيف تحرياتها الامنية وذلك عقب تلقيها شكاوى من قبل عدد من المتساكنين بشأن تعرضهم لسرقة واتلاف عدادات وشبكات الماء الصالح للشرب من قبل مجهولين، والتي أفضت إلى تحديد هويات 5 أشخاص أصيلي المنطقة.

وأضاف، أنه تم اليوم، إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص وحجز بعض من المسروق، مشيرا الى أن النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم على ذمة البحث، لمواصلة التحري معهم قبل تقديمهم الى العدالة.

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