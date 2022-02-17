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تطورات جديدة في قضية سيف الدين مخلوف..

2022/02/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

شرعت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في النظر في القضية المتهم فيها النائب المجمد والمحامي سيف مخلوف بالتطاول على القضاء، وجلسة اليوم مخصصة للاستماع الى مرافعات محاميي الدفاع.

وتواصلت مرافعات المحامين في جلسة اليوم لأكثر من ساعتين طالبوا خلالها بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم.

وقررت هيئة الدائرة الجناحية حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة وفق موزاييك.

وكان قاضي التحقيق العسكري أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف مخلوف اثر خلاف نشب بينه وبين مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية على خلفية رفض نيابة مخلوف بصفته محام عن النائب المجمد نضال السعودي أثناء استنطاقه في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

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