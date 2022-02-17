سعيد يفجرها ويرد على منتقديه: “لن أبدأ مسيرة دكتاتور في هذا العمر”..خبر_عاجل

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2022/02/17 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

نفى الرئيس قيس سعيّد في تصريحات إعلامية لدى صوله اليوم إلى موقع انعقاد القمّة الأوروبية الإفريقية ببروكسل أن تكون لديه النية بالإنحراف بالسلطة نحو الدكتاتورية في ردّ على الإتهامات التي ما انفكت المعارضة توجّهها إليها منذ 25 جويلية وخاصة بعد قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا.

وقال سعيّد في ردّ على سؤال وجّهته إليه صحفية بهذا الخصوص: “مثلما قال الجنرال ديغول ليس في مثل هذا العمر يمكنني أن أبدأ مسيرة دكتاتورية”.

وأضاف سعيّد “ستكون هناك محادثات ومفاوضات… وأنا استاذ قانون دستوري لا يمكن أن أكون إلاّ في سياق دولة القانون والمؤسسات ” حسب ما نقلته موزاييك.

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