بورصة تونس تقفل حصة الخميس على منحى إيجابي



أقفلت بورصة تونس حصة، الخميس، على منحى إيجابي للحصة الثانية على التوالي، ليرتفع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 2ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 71ر7164 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغت قيمته 8ر6 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم إسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 2ر4 بالمائة ( 740ر1 دينار)، دون تسجيل أي مبادلات.

ولا يزال سهم شركة الايجار العربية لتونس يواصل اتجاهه صعودا، ليتطور سعره بنسبة 8ر2 بالمائة (210ر2 دينار)، مع تحقيق قيمة تداول في حدود 65 ألف دينار.

في المقابل، لا يزال سهم شركة الاستثمار تونافست يشهد تقهقرا بنسبة 5ر4 بالمائة (150ر9 دينار )، وسط حجم تداول لم يتخط الالف دينار.

وصنف سهم سرفيكوم في خانة الأسهم الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 7ر3 بالمائة من قيمته (300ر1دينار) ، مسجلا حجم تداول بقيمة 22 ألف دينار.

وكان سهم بنك الوفاق الدولي في صدارة الأسهم الأكثر تداولا خلال الحصة، مراكما أرباحا بقيمة 3ر3 مليون دينار، لينهي الحصة متراجعا بنسبة 3ر0 بالمائة (830ر6 دينار)