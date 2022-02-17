نابل: تسجيل حالة وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل، أمس الاربعاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تعود لرجل أصيل معتمدية الحمامات، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة بالجهة إلى 1588 حالة وفاة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة، عمر السليمي، في تصريح لصحفية “وات”.

وأضاف المصدر ذاته، مساء الخميس، أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة، والبالغ عددها 578 تحليلا، أسفرت عن تسجيل 151 إصابة جديدة بالفيروس، أي بنسبة تحاليل إيجابية فاقت 26 بالمائة.3

وبين أن مجموع الحالات النشيطة تراجع ليبلغ 2697 حالة، من بينها 61 حالة إيواء بالمؤسسات الصحية، حيث قدرت نسبة إشغال أسرة الإنعاش 90 بالمائة بالقطاع العام و6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة إشغال أسرة الاوكسيجين 47 بالمائة بالقطاع العام و14 بالمائة بالقطاع الخاص.3

وأشار السليمي إلى أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل ارتفع إلى 70332 حالة، في حين بلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 66047 حالة