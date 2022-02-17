القصرين : حجز 19 صفيحة من مخدر القنب الهندي بحوزة شخصين على متن شاحنة خفيفة

حجزت وحدات منطقة الحرس الوطني في سبيطلة من ولاية القصرين مدعومة بإحدى الفرق المركزية اليوم الخميس ، 19 صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت بحوزة شخصين إثنين أصيلي جهة القصرين ينشطان ضمن شبكة لترويج المخدرات بين ولايات تونس الكبرى و القيروان و باجة و سوسة وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح لــ(وات) أنه تم ايقاف الشخصين المذكورين أثناء نقلهما للكمية المحجوزة الى العاصمة على متن شاحنة خفيفة اثر نصب كمين محكم لهما على مستوى منطقة زلفان التابعة لمعتمدية تالة، مضيفا أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل مسك مادة مخدرة بنية ترويجها .