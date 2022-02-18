منظمة الصحة العالمية تختيار تونس ضمن ست دول افريقية لتصنيع لقاح كوفيد 19 وتسويقه

تم اليوم الجمعة في بروكسيل ، الاعلان من قبل منظمة الصحة العالمية عن اختيار تونس ضمن ست دول افريقية هي مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا والسنغال وكينيا لتصنيع اللقاح “م ارنا” mRNA المضاد لكوفيد 19 وتسويقه

وجاء الاعلان عن هذه القرار من قبل المدير العام للمنظمة العالمية للصحة

تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال ندوة صحفية انعقدت على هامش القمة الاوروبية الافريقية السادسة في العاصمة البلجيكية بروكسيل بحضور شارل ميشيل رئيس المجلس الاوروبي، واروسولا فانديرلابن رئيسة المفوضية الاوروبية، والرئيس الفرنسي ايمانويل

ماكرون رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي

ورئيس الجمهورية قيس سعيد ورؤساء كل من مصر والسنغال ونيجيريا وجنوب افريقيا وكينيا

وافاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال هذا الاعلان ان جائحة كورونا التي تعصف بالعالم منذ اكثر من سنتين كشفت عمق الفوارق بين الدول الغنية التي وفرت التلاقيح لشعوبها بنسب كبيرة جدا وبين دول افريقيا التي لازالت تعاني تداعيات هذه الازمة الصحية وعدم قدرتها على الحصول على التلاقيح بالعدد والكيفية اللازمتين

واكد ميشيل رئيس المجلس الاوروبي من ناحيته: إن “جائحة كورونا كانت تجربة صعبة لأوروبا وأفريقيا وأظهرت نقاط الضعف والقوى لدينا”، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي قام بإطلاق الشراكة الأفريقية لتصنيع اللقاحات لتقليل من تعويل القارة من الاعتماد على الخارج في مجال صناعة اللقاحات.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وكل الدول الأعضاء فيه قاموا بحشد الموارد؛ لتمكين أفريقيا من الناحية التنظيمية والعملية لتصينع لقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القمة تعد فرصة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا وأوروبا، لافتًا إلى أن أوروبا تنظر إلى القارة الأفريقية كشريك مميز.