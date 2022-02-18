مدنين: تسجيل حالتي وفاة و248 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

توفي مصابان (02) بسبب فيروس “كورونا” خلال ال24 ساعة الاخيرة ليرتفع العدد الجملي لوفايات الفيروس بولاية مدنين منذ ظهوره الى 1411 حالة وفاة، وسجلت مختلف المخابر الخاصة والمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة 248 اصابة جديدة منها 245 اصابة محلية ارتفع على اثرها العدد الجملي للاصابات المحلية الى 49233 اصابة

وبين مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز ل”وات” ان الاصابات المحلية الجديدة والوافدة، جاءت من جملة 961 عينة خضعت للتحليل بين سريع ومخبري لتتراجع نسبة الحدوث لليوم الثاني على التوالي الى 25 فاصل 8 بالمائة.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بمدنين الجنوبية ب84 اصابة (منها حوالي 60 اصابة نتائجها متخلدة) و39 اصابة بجرجيس و38 اصابة بحومة السوق و27 اصابة ببن قردان و21 اصابة ببني خداش و14 اصابة بمدنين الشمالية و13 اصابة بميدون و11 اصابة بسيدي مخلوف و4 اصابات باجيم، في حين شملت هذه الاصابات 28 تلميذا ورضيعين ليرتفع العدد الجملي لاصابات شهر فيفري في صفوف التلاميذ 463 اصابة و51 اصابة لدى الاطفال في سن ما قبل الدراسة.